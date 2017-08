Am Dienstagabend sei er in Begleitung seines Bruders im August Wilson Theatre erschienen, am Mittwochabend alleine, berichtete die Zeitung "New York Times". Dazu veröffentlichte sie Fotos, die Murray im Gespräch mit Schauspielern, beim Posieren mit Fans und am Tresen der Bar zeigen. Der Filmstar habe sich demnach begeistert von der Aufführung gezeigt, sie als "wunderbar" bezeichnet und einem Kellner 50 Dollar Trinkgeld für ein Glas Wasser gegeben.

Murray (66) spielte 1993 in "Groundhog Day" den TV-Wetteransager Phil Connors, der in einer Zeitschleife gefangen ist und denselben Tag wieder und wieder erlebt.