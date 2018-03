Mit 10'000 Dollar bekam das ganz in goldfarbene Rüschen gekleidete Mädchen auf der Wearable Art Auktion in Los Angeles den Zuschlag. Eigentlich hätte Blue Ivy lieber ein Bild des Schauspielers Sidney Poitiers gehabt. Aber bei 19'000 Dollar entriss ihr ihr Vater Jay-Z das Paddle, mit dem man sein Gebot anzeigt. Den Zuschlag erhielt der Schauspieler Tyler Perry für 20'000 Dollar, wie die "New York Post" berichtet.