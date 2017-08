In dem geschnittenen, mit Musik unterlegten Clip ist zu sehen, wie sie in hellblauen Jeans, schwarzem T-Shirt und Baseball-Cap ihre Runden dreht und teils auch rückwärts fährt. Gemäss Medienberichten war sie am Freitag in Los Angeles mit ihrem Mann Jay-Z und Freunden unterwegs und mischte sich auch unters Volk, ehe die Bahn exklusiv für sie geschlossen wurde.

Beyoncé hatte im Juni die Zwillinge Sir Carter und Rumi zur Welt gebracht. Das Paar hielt sich mit Informationen über die Schwangerschaft und die Geburt zurück. Mit Rumi und Sir Carter hat das Paar nun drei Kinder. Tochter Blue Ivy ist fünf Jahre alt.

Beyoncé, die mit der Band Destiny's Child berühmt geworden war, und Jay-Z, der inzwischen als Rapper, Produzent und Unternehmer sein Geld verdient, hatten im April 2008 nach sechs Jahren Beziehung geheiratet.

https://www.instagram.com/p/BXcKAQNgU9w/?hl=de&taken-by=beyonce