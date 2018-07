Das Künstlerpaar wollte das Video in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli aufnehmen, in der Pause zwischen ihren Konzerten in Mailand und in Ro. Es, erhielt jedoch eine Absage, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero". Zum selben Zeitpunkt wurde im Kolosseum ein Dokumentarfilm für das Staatsfernsehen RAI gedreht.

Der Denkmalschutz erklärte, dass das Künstlerduo den Antrag für die Drehaufnahmen im Kolosseum zu kurzfristig eingereicht habe. Die Prozedur für die Genehmigung für Dreharbeiten in der Arena seien kompliziert. Ein weiterer Antrag des Paares werde nun geprüft, hiess es in Rom.