Dass er sich seiner Sache sicher ist, ist Baschi leicht anzumerken - nicht zum ersten Mal schwärmt in den höchsten Tönen von der Tochter von Fussball-Legende Günter Netzer. "Alana ist bodenständig und trotz ihres grossen Nachnamens normal geblieben", sagte der 32-Jährige am Rande der Schneefussball-WM in Arosa der "Bild".

Im vergangenen Mai sagte der Musiker gegenüber dem "Blick" bereits, dass er bei seiner Liebsten "sein kann, wie ich bin. Manchmal verrückt, manchmal verletzlich". Es sei ihm sehr ernst mit ihr und mit Kindern wolle er sicher nicht warten bis er 40 sei.