Das sagte die 87-Jährige der "Bild am Sonntag". In der US-Serie stand sie in den 60er Jahren gemeinsam mit Larry Hagman (J.R. aus "Dallas") vor der Kamera.

Sie seien ein tolles Paar gewesen. Aber es sei nichts gelaufen, Hagmans Frau habe aufgepasst. "Es ging so prüde zu! Um zu klären, ob man meinen Bauchnabel zeigen darf, wurden Konferenzen einberufen. Ergebnis: Bikini ja. Bauchnabel nein."