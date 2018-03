Der Platz ist unter Golfern sehr beliebt. Er liegt auf der Nordinsel des Pazifikstaats direkt am Meer. Obama und Key liessen sich am Dienstag (Ortszeit) auch Arm in Arm vor der Meereskulisse fotografieren.

Obama hält sich bis Freitag in Neuseeland auf, wohin er es als Präsident nie geschafft hatte. Auf seinem Programm steht unter anderem ein Treffen mit Keys Nachnachfolgerin Jacinda Ardern, die in einigen Wochen ihr erstes Kind erwartet. Zudem kommt er in den Genuss einer Willkommenszeremonie mit Neuseelands Ureinwohnern, den Maori, einer recht kriegerischen Veranstaltung. Weitere Stationen seiner Reise durch die Pazifikregion sind Australien und Japan.