Auch die Kranzfestsaison 2018 scheint für Schwingerkönig Matthias Sempach unter keinem guten Stern zu stehen. Der Alchenstorfer wird wegen Rückenproblemen mehrere Feste verpassen.

Sempach hatte am Mittelländischen Fest vom 6. Mai in Habstetten nach drei Gängen mit Rückenschmerzen aufgeben müssen. Untersuchungen haben nun einen Bandscheibenvorfall ergeben.

Sempach litt im Frühling längere Zeit an Rückenproblemen. Vor dem ersten Kranzfest-Einsatz in Habstetten ob Bern klangen die Schmerzen ab. Sie meldeten sich jedoch bereits nach dem ersten Gang zurück, den der Schwingerkönig von 2013 gegen den Seeländer Florian Gnägi stellte. Nach zwei weiteren Einsätzen, in denen er sein Potential nichts ausspielen konnte, entschied er sich zur Aufgabe.

Untersuchungen im Inselspital in Bern haben den ernsthaften Befund zutage geführt. Je nach Heilungsverlauf muss der 32-jährige Alchenstorfer drei bis vier Wochen aussetzen. Er ist indessen zuversichtlich, im Juni oder Anfang Juli auf den Schwingplatz zurückzukehren. Damit könnte er immer noch an den wichtigsten Teilverbandsfesten und Bergkranzfesten mittun, da diese vor allem in der zweiten Saisonhälfte im Kalender stehen.

Letzte Saison musste Sempach wegen einer Knieverletzung sechs Wochen pausieren. Er wurde erst für den Saisonhöhepunkt, das Unspunnenfest in Interlaken, wieder einigermassen fit. Es fehlte ihm dort jedoch die Spritzigkeit, sodass er als Mitfavorit von Beginn an nicht in die Entscheidung eingreifen konnte.