Nach Bachelorette, wo der 34-Jährige seinerzeit das Herz von Frieda Hodel erobert hat, probierte er sein Glück in der Sendung "Bachelor Winter Game" beim amerikanischen Sender ABC. "In Amerika sind sie verrückt nach Reality-TV, das ist noch einmal ein ganz anderes Level als bei uns. Da musste ich dabei sein", so Rauch laut "schweizer-illustrierte.ch".

Weil er dachte, es gehe dann schon, besuchte der Reality-Routinier im Vorfeld keinen Sprachkurs. Mit dem Resultat, dass sein Englisch zwar zum Reden gereicht habe, "tiefgründige Gespräche sind aber ein anderes Thema." Obwohl es nicht gefunkt habe, war die Teilnahme für Christian Rauch "die Erfahrung meines Lebens".