Gegenüber der Online-Ausgabe der "Schweizer Illustrierte" präsentierte die Baslerin eine abenteuerliche Erklärung dafür, warum sie am Wochenende mit früheren Kandidaten am Albanifest Party machte, statt sich mit Cem zu treffen: Sie habe Hunger gehabt und wollte mit ihrer Freundin auf dem Fest was essen gehen - da sei sie zufällig auf die Gruppe Bachelorette-Kandidaten gestossen.

Diese Kränkung brachte für Cem das Fass zum Überlaufen, wie er am Donnerstag auf einem Instagram-Video dem Rest der Welt verriet.