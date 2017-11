Die Ruhestätte liege bei einer Wallfahrtskirche oberhalb von Salzburg in Österreich. "Wir gehen oft dort oben spazieren", erzählte Lind dem Münchner Magazin "Bunte".

Mit dem Alter hat die Schriftstellerin, die am Donnerstag ihren 60. Geburtstag feiert, kein Problem. Dieses Datum stehe für einen Rückblick auf die vergangenen Jahre, die "extrem turbulent und schwierig waren", sagte Lind. An ihrem 50. Geburtstag habe sie nur geweint. Sie habe damals in vielen Sorgen und Schuldgefühlen gesteckt und habe sich nie vorstellen können, da wieder herauszukommen.

Lind hatte 2006 ihr komplettes Vermögen durch den verlustreichen Kauf von Ost-Immobilien verloren. Nach zehn Jahren mit schlaflosen Nächten wegen der Existenzängste gehe es ihr inzwischen wieder gut, sagte die Schriftstellerin. "Mein Leben fühlt sich gerade super an."