Wie die italienische Sportpresse am Sonntag berichtete, hatte sich der Zwischenfall am Strand des Adria-Badeortes Francavilla al Mare in Mittelitalien ereignet, wo der Ex-Profi von Borussia Dortmund sich zusammen mit seiner Familie und Freunden erholte.

Der Angreifer war mit Freunden von Immobile in Streit geraten und dann mit einem Messer auf den Fussballer losgegangen. Eine Gruppe von Strandbesuchern konnte ihn jedoch zurückhalten und in die Flucht schlagen. Der Mann wurde später von der Polizei festgenommen und als ein Fussballfan identifiziert, der schon in der Vergangenheit durch gewaltsame Übergriffe aufgefallen war.