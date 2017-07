Der Klapperstorch hat ein Abonnement bei der Egli-Familie: Rebeccas Schwestern Roxana und Riana haben zusammen fünf Kinder und im Dezember erwartet auch Bruder Roman Nachwuchs, wie die "GlücksPost" schreibt.

Rebecca Egli absolvierte die Musical Academy in Bern. Danach machte sie sich 2007 als Finalistin der Casting-Show "MusicStar" einen Namen, anschliessend war sie zwei Jahre lang am Luzerner Theater im Ensemble. Auf ihrem Musical-Curriculum stehen unter anderem "Sweet Charity", "Grease", "Alpenrose", "Romeo und Julia" und "Io senza te".

Zu Musical-Auditions will die werdende Mutter auch nach der Geburt gehen, und auch Tanzunterricht will sie weiterhin geben. Damit Oma Silvana Egli leichter zum Hüten zur Hand ist, zügeln Rebecca und ihr Partner Nicolas in die Nähe des Elternhauses.