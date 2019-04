Auf Instagram folgen ihr 270'000 Follower, einen Begleiter fürs Leben hat das 26-jährige Fitnessmodel aus Zürich aber noch nicht gefunden. Innerhalb der nächsten zehn Wochen soll ihr dies in Südafrika gelingen - so der Plan des Schweizer Privatsenders 3+, auf dem "Die Bachelorette" diesen Frühling bereits in die fünfte Runde geht.

Zur Wahl stehen der Halbitalienerin 21 Männer, die sie bei romantischen Dates, Aktivitäten und Diskussionen besser kennenlernt. Wie 3+ am Montagmorgen mitteilte, handelt es sich bei Andrina Santoro um eine Frühaufsteherin, eine leidenschaftliche Tänzerin und ein abenteuerlustiges Energiebündel.