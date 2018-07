Jedes Alter könne toll sein, wenn man sich fit fühle. Sie selbst versuche, ausreichend zu schlafen, täglich Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren, so MacDowell ("Vier Hochzeiten und ein Todesfall") . Auf kleine Sünden wie Schokolade und Butter verzichte sie aber nicht.

Trotz allem merke sie aber auch hin und wieder, dass sie altere: "Ab einem gewissen Alter lernt man, dass die Zeit leider nicht unendlich ist." MacDowell feierte am 21. April dieses Jahres ihren 60. Geburtstag. Im Kino war sie zuletzt in dem Drama "No Way Out - Gegen die Flammen" zu sehen.