Auch in der Schweiz als Teenager in der Schule sei er nicht mit Brecht in Berührung gekommen, gestand der 46-Jährige dem "Blick". Deshalb sei sein erstes Treffen mit dem Regisseur Heinrich Breloer fast in eine Geschichts- und Literatur-Lektion ausgeartet.

Im 2-teiligen Fernsehfilm "Brecht" spielt Taubman den Theaterintendanten Ernst Josef Aufricht, der 1928 Brechts "Dreigroschenoper" zur Welturaufführung verhalf.