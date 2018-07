Vor Reportern sagte die 24-Jährige am Donnerstag, dass sie froh sei, sich zu outen und über ihre Beziehung zur ihrer Kollegin Greet Minnen sprechen zu können. Ganz neu ist das nicht: Auf Instagram hat Van Uytvanck ihrer Partnerin schon seit längerem immer wieder Liebeserklärungen gemacht.

"Wir haben einfach entschieden, es nicht öffentlich zu machen und für uns zu behalten", sagte van Uytvanck und fügte hinzu: "Ich bin glücklich." Sie wolle sich für ihre sexuelle Orientierung nicht schämen und einfach "frei" sein. "Ich bin nicht krank. Ich habe keine Krankheit", fügte die Belgierin hinzu.

Auch die Profi-Tennisspielerinnen Johanna Larsson aus Schweden und Richel van Hogenkamp aus den Niederlanden haben sich als homosexuell geoutet.

Van Uytvanck steht derzeit auf Rang 47 der Weltrangliste. Gegen Muguruza hatte sie am Donnerstag beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in einem Match der Runde der letzten 64 Spielerinnen mit 5:7, 6:2 und 6:1 gewonnen.

https://www.instagram.com/alison_van_uytvanck/?hl=de