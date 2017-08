Im Video sitzen die Punkrocker Campino und Co im Pfadfinder-Look auf einem Zeltplatz und musizieren. Plötzlich tritt Rod an die Band heran und sagt "Ruhe hier! - Scheiss-Mucke!" Seit der Veröffentlichung am 7.7. hat das Video etwa 1,3 Millionen Aufrufe allein beim YouTube-Kanal der Toten Hosen erfahren.

Die "Bild" kommentierte dieses selbstironische Video mit den Worten: "Eine Hommage an die ewige Rivalität der beiden Kult-Bands aus Düsseldorf und Berlin - und die Fans lieben es." Die Zeitung "Express" freute sich: "Es ist eine kleine Sensation!"