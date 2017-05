Geschaffen wurde der 22 Tonnen schwere Riese aus Granit vom international erfolgreichen Schweizer Künstler Ugo Rondinone. Das Kunstwerk des 54-jährigen Wahl-New-Yorkers wurde am Donnerstag eingeweiht, wie Sawiris' Unternehmen Andermatt Swiss Alps mitteilte.

Die Spezialanfertigung stellt einen Menschen dar, der Richtung Schöllenenschlucht blickt und die Besucher aus der Reussebene im Urserntal willkommen heisst. Die Felsbrocken werden von einer Stahlkonstruktion im Innern zusammengehalten.

Die Skulptur begrüsse Reisende, Gäste und Einheimische zugleich. Sie symbolisiere die Verbindung zwischen alt und neu, zwischen nah und fern, wird der Unternehmer Samih Sawiris in der Mitteilung zitiert.

Der gebürtige Schwyzer Künstler Ugo Rondinone aus Brunnen machte 2013 Furore mit neun solchen Steinskulpturen aus der Serie "Human Nature", die er vor dem Rockefeller Center in New York ausstellte. Werke des Konzept-, Medien- und Installationskünstlers waren schon in Sammlungen verschiedener renommierter Museen zu sehen, etwa im Museum of Modern Art in New York oder im Centre Pompidou in Paris.