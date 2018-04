Der Zeitschrift "Us Weekly" zufolge gab er in dem Antrag an, dass sich das Paar bereits Ende August 2017 getrennt habe. Im vorigen November sagte eine Sprecherin der Schauspielerin, dass sie an ihrer Ehe arbeiten würden. Sie hatten sich im Juli 2015 das Ja-Wort gegeben.

2013 war die zweite, langjährige Ehe von Garth mit dem Schauspieler Peter Facinelli in die Brüche gegangen. Sie haben drei Mädchen im Alter von elf bis 20 Jahren. Mit ihren Töchtern hatte Garth diese Woche ihren 46. Geburtstag gefeiert. "Sie bedeuten mir alles", schrieb die Schauspielerin auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto.

Garth wurde in den 1990er Jahren mit der Rolle der Kelly Taylor in der Serie "Beverly Hills, 90210" bekannt. Sie spielte seitdem in zahlreichen Filmen und Serien mit.