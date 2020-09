Nach 22 Monaten Bauzeit weiht die Post neues Paketzentrum im Wallis ein

(dpo) Die Post nimmt nach 22 Monaten Bauzeit ihr drittes regionales Paketzentrum auf dem Industrieareal Botza der Gemeinde Vétroz im Wallis in Betrieb. In den Bau und die Infrastruktur hat die Post rund 60 Millionen Franken investiert, wie sie am Dienstag mitteilt. Nebst Stefan Luginbühl, Leiter Paket National/International der Post, war auch Christophe Darbellay, Präsident des Walliser Staatsrates, bei der Einweihung vor Ort gewesen.

Das neue Zentrum in Vétroz werde die Aktivitäten der vier bisherigen Logistikstandorte in Bex, Brig, Sitten und Siders zusammenfassen. In diesem Rahmen werden gemäss der Post 130 Mitarbeitende an den neuen Standort überführt. Zudem stelle die Post rund 20 neue Mitarbeitende ein, so dass die Belegschaft in Vétroz nun 150 Personen zähle. Das Paketzentrum kann laut eigenen Angaben 8000 Pakete pro Stunde sortieren

.