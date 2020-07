Mit den Wanderstöcken ausgerutscht: 49-Jährige stürzt im Erstfeldertal in den Tod

(wap) Wie die Kantonspolizei Uri am Sonntagabend mitteilte, war die Gruppe auf dem Geissfad von der Kröntenhütte Richtung Bodenberg im Erstfeldertal unterwegs. Im Gebiet «auf den Chapfen» rutschte die Frau mit ihren Wanderstöcken aus und verlor dabei das Gleichgewicht. Sie stürzte über eine Böschung und dann über Geröll 30 Meter in einen Abhang und wurde dabei schwer verletzt. Die Wandergruppe leitete die Reanimation ein und bot die Rega auf. Die 49-Jährige verstarb jedoch noch am Unfallort.