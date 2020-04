Menschen schauen während der Krise mehr Fernsehen

(gb.) TV-Sender aus dem In- und Ausland können sich aktuell über eine erhöhte Reichweite freuen. Das teilte am Mittwoch die Stiftung Mediapulse mit, welche die Fernseh- und Radionutzung für den Bund erhebt. Seit der Einführung der restriktiven Massnahmen des Bundes vor mehr als drei Wochen sei das tägliche Schweizer Fernsehpublikum um rund 363'000 Zuschauerinnen und Zuschauer gewachsen.

Gemäss Mediapulse erreichten die Sender in der Woche nach dem 16. März pro Tag 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren. Davor waren es 69 Prozent. Auch die durchschnittliche Verweildauer vor dem Fernseher hat zugenommen: Von 214 auf 240 Minuten pro Tag; also vier Stunden.

Rekordhohe Verweildauer

Bezogen auf die erwachsene Gesamtbevölkerung ergibt dies eine durchschnittliche Fernsehdauer von 179 Minuten pro Tag – gegenüber Anfang März ein Anstieg von 31 Minuten. Laut Mediapulse ist dieser Wert ausserordentlich. In den vergangenen sechs Jahren sei er nur zweimal überboten wurde, und zwar in der Neujahrswoche und in der Weihnachtswoche 2015.

Zugenommen hat der TV-Konsum vor allem in der sogenannten «Prime Time» zwischen 19 und 23 Uhr. Eine höhere Einschaltquote erfahren dabei insbesondere Nachrichtensendungen.