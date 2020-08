Mann stirbt, nachdem er mit Gummiboot in der Reuss verunfallte

(gb.) Am Montag ist ein 34-jähriger Eritreer im Spital gestorben, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern am Dienstag mitteilte. Der Mann war am 1. August in Begleitung einer anderen Person in einem Gummiboot auf der Reuss unterwegs gewesen.

Gemäss der Mitteilung der Polizei fiel er in der Nähe von Buchrain ins Wasser und wurde abgetrieben. Passanten fanden ihn am Uferbereich und hätten umgehend den Rettungsdienst gerufen. Der Mann sei darauf in bereits kritischem Zustand ins Spital gebracht worden.

