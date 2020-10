Konvoi aus zehn Fahrzeugen blockierte kurzzeitig Autobahn A1

(gb.) Die Kantonspolizei Aargau musste am frühen Samstag Abend auf die Autobahn A1 ausrücken, weil ein Konvoi aus über zehn Fahrzeugen den Verkehr blockiert hatte. Durch ihre Fahrweise hätten die Fahrzeuge einen Stau verursacht, schreibt die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Die Autos blockierten den Verkehr in der Nähe von Wilterswil und waren in Richtung Zürich unterwegs.

Die Ermittlungen ergaben, dass drei Lenker sowohl beide Fahrspuren und auch den Pannenstreifen blockierten und ihre Autos kurzzeitig sogar zum Stillstand brachten. Die Polizei entzog den 25- und 23-jährigen Lenkern die Fahrausweise auf der Stelle und wird sie bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen.

Der Grund für das Manöver ist unklar. Gemäss der Polizei dürfte sich der Konvoi auf dem Weg zu einer Hochzeit befunden haben.