Kleinflugzeug überschlägt sich in Neudorf nach Start – zwei Personen verletzt

(sre) Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, startete ein Motorflugzeug der Marke Cessna F152 auf dem Flugplatz in Neudorf. Nach dem Startmanöver verlor das Flugzeug aufgrund eines Strömungsabrisses an Höhe, worauf der Pilot ausserhalb der Piste zur Landung ansetzte. Bei dieser knickte das Bugrad im hohen Gras ein, das Flugzeug schlitterte einige Meter und überschlug sich über die Nase. Schliesslich kam die Cessna auf dem Dach liegend zum Stillstand. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, haben sich der Pilot und ein Insasse leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Im Einsatz standen Einsatzkräfte der Rega, der Feuerwehr Michelsamt und der Polizei. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und die Staatsanwaltschaft Sursee haben die Untersuchung zur Unfallursache aufgenommen.