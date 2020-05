Kaum jemand kennt die Regionalen Naturpärke der Schweiz

(gb.) Diesen Sommer dürften die meisten Menschen in der Schweiz ihre Ferien hierzulande verbringen. Da könnten auch Regionale Naturpärke als Ausflugsziel in Frage kommen. Doch gemäss einer Umfrage, die im Auftrag von Pro Natura durchgeführt wurde, wissen nur wenige Menschen über die Pärke Bescheid. Die Hälfte der Befragten konnte keinen einzigen Park benennen. 86 Prozent derjenigen, die selber in einem regionalen Naturpark leben, wissen dies nicht einmal.

Pro Natura teilte die Ergebnisse der Umfrage am Donnerstag in einer Mitteilung mit. Dass 40 Prozent der Befragten nicht wussten, dass in Regionalen Naturpärken die Landschaft aufgewertet und die Wirtschaft nachhaltig betrieben werden sollte, erstaunte die Fachexperten bei Pro Natura nicht, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Die Gemeinden, in deren Gebiet ein Naturpark liegt, würden ihn eher zur touristischen Vermarktung nutzen als den langfristigen Erhalt von Landschaftswerten zu fördern.