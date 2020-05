Kalte Polarluft brachte Schnee bis in tiefe Lagen

In der Nacht auf Dienstag wurde es in der gesamten Nordwestschweiz deutlich kühler. Grund dafür war ein Schwall polarer Kaltluft. Messungen von Meteonews zeigen, dass zum Beispiel St. Gallen mit 0,2 Grad nur knapp an einem Frosttag vorbeischrammte.

Gleichzeitig fiel auch die Schneefallgrenze, so dass es Dienstagmorgen lokal bis unter 1000 Meter ein Schäumchen Neuschnee gab.