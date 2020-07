Heftige Regenfälle setzen den Kanton Luzern unter Wasser

(stg/rem/fmü) Wegen heftigen Gewittern, die über den Kanton Luzern zogen, gingen bei der Luzerner Polizei von Donnerstagnachmittag bis am Freitagmorgen 620 Notrufe ein. Insgesamt standen über 800 Angehörigen von 27 Feuerwehren im Einsatz, wie die Luzerner Polizei am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Derzeit stehen immer noch drei Feuerwehren im Einsatz.