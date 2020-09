Gewalttat in Frauenfeld: Mann durch Stichwaffe verletzt – Täter verschanzt sich seit Stunden auf Dach

(stm/dpo) Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, sei es am Samstagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, in einer Liegenschaft in Frauenfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein 30-jähriger Mann durch eine Stichwaffe mittelschwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, heisst es in der Mitteilung.

Der Täter habe sich beim Eintreffen der Polizei auf dem Dach der Liegenschaft verschanzt. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau stünden derzeit mit dem Mann in Kontakt. Die Umgebung ist grossräumig durch die Feuerwehr Frauenfeld abgesperrt, schreibt die Kantonspolizei weiter.