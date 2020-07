Gekürt von CNN: Die Aare ist unter den 20 besten Badeplätzen der Welt

(dpa/agl) Nicht nur die Bernerinnen und Berner sind überzeugt vom täglichen Aareschwumm, auch CNN ist begeistert. Die Aare sei vielleicht der beste Fluss zum Schwimmen auf der Welt, hiess es im Bericht «20 of the world's best places for swimming».

Zudem lobt der Bericht die zahlreichen Plätze, an denen man sich am Ufer in der Sonne erholen kann. Neben dem Berner Fluss empfiehlt der CNN-Autor auch den Schlachtensee in Berlin, Flussschwimmen im Akigawa in Japan, Planschen am südlichen Ende der Dublin Bay in Irland, im Hafenbad von Aarhus in Dänemark, im Dalebrook Tidal Pool in Kapstadt oder im Bohinj-See in Slowenien.