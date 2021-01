Gebiet grossräumig abgesperrt: Eingepackter Feuerwerkskörper löst Polizeieinsatz aus

(abi) Kurz vor 15 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich an den Mythenquai in Zürich-Enge gerufen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Auf einer Busspur befand sich ein verdächtiger Gegenstand. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich bargen diesen mit einem Roboter und untersuchten ihn.

Die Untersuchung zeigte: Es handelte sich um in Folie eingepackte Feuerwerkskörper. Die Stadtpolizei hat diesbezüglich weitere Abklärungen eingeleitet und die grossräumige Absperrung kurz nach 17.30 Uhr wieder aufgehoben.