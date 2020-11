Falsche Polizisten treiben in der Region Bern ihr Unwesen

(rwa) In den letzten zwei Wochen seien über 60 Meldungen eingegangen, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Zwei Personen wurden Opfer des Betrugs und händigten mehrere zehntausend Franken aus. Die Anrufer geben sich in der Regel als Polizisten aus und versuchen unter einem Vorwand den Angerufenen zur Übergabe von Wertsachen oder Bargeld zu bewegen. Abgesehen haben es die Betrüger vor allem auf ältere Menschen.

In ihrer Mitteilung ruft die Polizei in Erinnerung, dass sie nie Bargeld herausverlangt. Auf solche Forderungen dürfe nicht eingegangen werden, betont sie.