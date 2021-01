Ethik statt Ökonomie: Pläne für ein alternatives WEF in Pontresina

(wap) Am neuen Forum in Pontresina sollen vom 1. bis 3. Oktober jene Themen diskutiert werden, die sich das WEF von Gründer Klaus Schwab vor 50 Jahren auf die Fahne geschrieben haben, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Organisatoren des «World Ethic Forum». Auf dem Programm stehen demgemäss «das Recht von Gaia», eine enkeltaugliche Wirtschaft, «Ernährung und Landwirtschaft with Care», philosophische Grundlagen einer neuen Zeit oder die Kraft der Generation Zukunft.

Als Teilnehmende der Konferenz werden anderem die Soziologin und Journalistin Auma Obama angekündigt oder die Physikerin und Wissenschaftssoziologin Vandana Shiva. 500 Teilnehmende sollen an dem Wochenende im Herbst an 20 Workshops die Konsequenzen einer «Erklärung des Rechts der Erde» diskutieren.

Zu den Organisatoren gehören der Bündner Theologe und Liedermacher Linard Bardill und der Autor und Kolumnist Mark Zumbühl. Das alternative WEF solle «ein Kondensationspunkt für eine neue Zeit werden», schreibt Bardill in der Medienmitteilung. «Ein Ort für die Stimme des globalen Südens und ein weiser Rat derer, die bereit sind, ihre Kraft und ihre Mittel in ein neues Zeitalter zu transformieren.»