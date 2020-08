Ermittlungen laufen: 23-jährige Frau in Montreux bei einem Streit erstochen

(dpo) Zeugen alarmierten die Kantonspolizei Waadt am Montag, 24. August 2020, gegen 18.30 Uhr über eine Auseinandersetzung. Trotz des raschen Eingreifens der Rettungsdienste erlag eine 23-jährige Schweizerin, die im Kanton Wallis lebt, an ihren schweren Stichverletzungen. Der mutmassliche Täter, ein 27-jähriger US-Bürger, wurde kurz danach festgenommen, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung von Montagabend.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, die Polizei hat ebenfalls Ermittlungen aufgenommen.