Dübendorf ZH: 18-jährige Lenkerin prallt heftig gegen eine Plakatsäule

(rwa) Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Dübendorf. Aus zunächst unbekannten Gründen verlor die 18-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen einen Pfosten am linken Strassenrand und kollidierte schliesslich gegen eine Plakatsäule und einen Hydranten. Das Auto kam danach stark beschädigt zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.