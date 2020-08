Die Schweiz schwitzt: Der Bund warnt vor einer «markanten Hitzewelle»

(mg) Abkühlung und Schatten sind Trumpf in diesen Tagen. Der Bund warnt vor einer markanten Hitzwelle, wie Meteoschweiz am Samstag auf Twitter schreibt. Im Wallis werden Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet, in Basel könnte es sogar noch ein bisschen heisser werden. Rasche Entspannung ist nicht in Sicht: Die Hitzewelle dauert sicherlich bis am Dienstag an.