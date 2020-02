Die etwas andere Schuheinlage: Holländer führte ein Kilo Amphetamin mit

(dpo) Zwei 18- und 17-jährige Männer aus Israel, die von Tel Aviv via Brüssel nach Basel geflogen sind, wurden letzten Freitag von Mitarbeitenden der EZV kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Männer in zwei mitgeführten Koffern insgesamt 60 Kilo Kath transportierten, welches für die Schweiz bestimmt war. Beide Personen wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben, wie die EVZ verlauten lässt.

Zwei Tage später, am Sonntag, 23. Februar, kontrollierten Mitarbeitende der EZV am Rastplatz Sonnenberg West in Itingen (BL) ein Fahrzeug mit Walliser Kennzeichen. Beim Abtasten der Person kam ein Kilo Amphetamin, versteckt in den Schuhen, zum Vorschein.

Zusätzlich entdeckten die Spezialisten der EZV beim Reserverad über 400 Tabletten Erektionsförderer. Der 37-jährige Fahrer aus Holland wurde der Kantonspolizei Basel-Landschaft übergeben.