Der Schneefall führt zu Unfällen auf der Strasse und Zugausfällen

(mg) Der Schneefall führt zu Unfällen auf den Strassen. So meldet etwa die Luzerner Polizei am Mittwoch rund 20 Verkehrsunfälle. Allesamt sind zwischen Dienstagnachmittag und Mitternacht passiert, total wurden zehn Personen dabei verletzt. Der Sachschaden bei den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 100'000 Franken. Auch in anderen Regionen der Schweiz führt der erneute Wintereinbruch zu Behinderungen und Unfällen, die Kantonspolizei Bern meldet am Mittwochmorgen 30 Verkehrsunfälle, drei davon mit Verletzten. Für den Mittwochabend rechnen Meteorologen erneut mit Schneefall.