Bundeshausführungen sind wieder möglich – ob das auch für die Herbstsession gilt, ist noch offen

(wap/sat) Noch sei nicht entschieden worden, ob bei der Herbstsession im September Besucherinnen und Besucher wieder zugelassen sein werden, heisst es bei den Parlamentsdiensten auf Anfrage von CH Media. Ein Entscheid dazu werde in den kommenden Wochen erwartet. Wer das Bundeshaus in Bern diesen Sommer mit einer der sieben Guides besuchen will, kann sich höchstens drei Tage im Voraus online anmelden. Die Gruppen sind coronabedingt auf maximal 20 statt der sonst üblichen 50 Personen beschränkt. Jedes Jahr besuchen Zehntausende das Parlamentsgebäude. Schulklassen und Besucher auf Tribünen während den Sessionen müssen sich jeweils ebenfalls online anmelden. Zu Beginn der Coronakrise in der Frühlingssession war der Publikumsausschluss eine der ersten Massnahmen im Bundeshaus gewesen.