Bison, Biber, Eisbär und Fondue: Google bringt 100 neue Emojis auf Android-Phones

(wap) Neben neuen Tieren können Android 11-Nutzer bald auch weitere Emojis für Lebensmittel und Getränke verwenden, zum Beispiel für Bubble Tea. Auch für besondere Situationen gibt es neue Emojis: Darunter sind zwei sich umarmende Menschen oder eine Person im Smoking oder mit Schleier. Zusätzlich werden einige bestehende Emojis an den Dark Mode angepasst. Mit einem Schnellzugriff in Gboard solle es leichter werden, Emojis zu verschicken. Beta-Usern steht die Funktion schon zur Verfügung. Google hat die neuen Emojis am Freitag zum Welt-Emoji-Tag präsentiert. Dieser fällt auf den 17. Juli, weil das Kalender-Emoji von Apple und Samsung dieses Datum anzeigt.