Bis zu einem Meter Schnee: Statt Goldener Herbst klopft bereits der Winter an die Tür

(sat) Am Dienstag, um 15.31 Uhr, hat mit der Tag-und-Nacht-Gleiche der Herbst begonnen. Zumindest kalendarisch. Doch nun klopft bereits der Winter an die Tür: Nach einem Kälteeinbruch in der Nacht auf Freitag lag am Morgen vielenorts bereits der erste Schnee, wie Bilder aus der Ostschweiz, der Zentralschweiz oder dem Berner Oberland zeigen. Doch richtig kalt soll es erst am Samstag werden. Und dies bis in tiefe Lagen: «Bei kräftigem Niederschlag sind Schneeflocken bis 700 Meter möglich», schreibt SRF Meteo auf Twitter.