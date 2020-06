Axenstrasse: zweite Sperrung innerhalb kürzester Zeit wegen Steinschlag

(dpo) Die Überwachungsinstrumente stellten am Dienstagabend kurz vor 20.30 Uhr Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» fest, die zu Steinschlägen in die Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Daraufhin musste die Strasse gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mitteilt. Personen wurden keine verletzt, Strasse und Brücke bleiben unbeschädigt. Aufgrund der aktuellen Wetterlage können weitere Steinschläge/Murgänge nicht ausgeschlossen werden.

Aus Sicherheitsgründen bleibt die Axenstrasse für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung bis auf Weiteres gesperrt, schreibt die Kantonspolizei. Die Zufahrten aus Richtung Süd bis zur Tellsplatte und aus Richtung Nord nach Sisikon und Riemenstalden sind sichergestellt.

Bereits am Montagabend musste die Axenstrasse infolge eines Steinschlags bis Dienstagnachmittag gesperrt werden.