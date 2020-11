Absturz auf Gletscher: Gleitschirmpilot stirbt kurz nach Start vom Jungfraujoch

(gb.) Am Samstag ist in den Berner Alpen ein Gleitschirmpilot tödlich verunglückt. Wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich beim verunglückten Piloten um einen 47-jährigen Schweizer aus dem Kanton Wallis. Die Gründe für den Absturz sind noch unklar.

Gemäss der Mitteilung der Polizei war der Walliser zusammen mit anderen Personen aufs Jungfraujoch gereist, um von dort nach Interlaken zu fliegen. Kurz nach dem Start kollidierte er mit dem felsigen Gelände und stürzte auf dem Guggigletscher ab.

Der Leichnam wurde von Rettungskräften der Air-Glaciers geborgen. Die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft Oberland haben nun Untersuchungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

