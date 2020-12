18-jähriger Junglenker von Strasse abgekommen

(wap) Der Unfall habe sich am Sonntagnachmittag ereignet, meldete die Kantonspolizei Glarus am Montag. Der 18-Jährige sei wegen der der örtlichen Strassenverhältnisse und der nichtangepassten Geschwindigkeit von der Strasse abgekommen und nach gut 50 Metern im Wiesland zu stehen gekommen. Verletzte habe es bei dem Unfall keine gegeben, an der Strasseneinrichtung und dem Fahrzeug sei Sachschaden entstanden.