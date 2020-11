Wünschen Sie sich Mode von hier?

Seit 2013 bringt Laufmeter einheimisches Modeschaffen raus aus den Ateliers an die Öffentlichkeit. Die Modeschau uf dr Gass in der Berner Altstadt erfreute sich grosser Beliebtheit und zeigte deutlich, dass Slow Fashion auch hierzulande ein wichtiges Thema ist. Dass man mit dem Tragen qualitativ hochwertiger Kleider auch richtig gut aussieht und sich erst noch wohlfühlt, wissen inzwischen auch immer mehr Menschen. Mit klaren Kaufentscheiden können Zeichen gegen die Wegwerfmentalität und für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen gesetzt werden.

Für 2020 waren erstmals auch Modeschauen uf dr Gass in Zürich und Luzern geplant. Diese Anlässe mussten abgesagt und auf 2021 verschoben werden. Das Pionierprojekt Laufmeter macht sich zur Aufgabe, einheimisches Modeschaffen zu fördern und Schweizer Designerinnen und Designern eine Plattform zu bieten. Deshalb wurde der Laufmeter-Onlineshop eröffnet. Auf shop.laufmeter.ch können Frauen und Männer nicht nur eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Kleidern und Basics für jede Figur und Grösse kaufen. Mittlerweile bietet das Sortiment auch Unterwäsche, Schmuck, Foulards und Schals, Socken und Lederwaren. Schenken Sie Mode und Accessoires von hier – oder lassen Sie sich beschenken. Mit einem Laufmeter-Gutschein treffen Sie jeden Geschmack.

Wussten Sie, dass in Kriens, Lausanne, Basel und Thun hochwertige Mode für Frauen gemacht wird? Dass in Ostermundigen erstklassige Strickpullover für Männer entworfen werden und in Luzern eine junge Designerin Unterwäsche in den Grössen 32 bis 52 herstellt? Dass in Biel aus rezykliertem Acrylglas Ohrringe entstehen, die von der britischen Vogue gefeiert werden? Oder dass in Zürich, Bern und Luzern Foulards und Schals von Weltklasse kreiert werden? Auf shop.laufmeter.ch erfahren Sie, wer die Kleider und Accessoires entwirft und wo sie hergestellt werden.