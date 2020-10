Vorsorgen bei der AKB - Bringen Sie Ihre Vorsorge in Bewegung!

Im 21. Jahrhundert ist es schwierig, nach der Pension den gewohnten Lebensstandard zu erhalten, denn AHV und Pensionskasse reichen dafür meist nicht mehr aus. Eigenverantwortliches Handeln ist heute umso wichtiger, denn die steigende Lebenserwartung und die derzeit tiefen Zinsen zwingen die Pensionskassen, ihre Umwandlungssätze zu senken, was die Altersrenten erheblich reduziert. Je früher man sich um die Vorsorge kümmert, desto gelassener kann man die Pensionierung angehen. Um sich finanziell abzusichern, eignet sich die steuerbegünstigte Vorsorge in der Säule 3a besonders gut. Die Basis bietet dazu das klassische Vorsorgekonto bei einer Bank.

Doch wie kann ich meine Vorsorge optimieren? Im Vergleich zu einem Vorsorgekonto der Säule 3a oder einem Freizügigkeitskonto bietet das Sparen mit Wertschriften auf lange Sicht ein höheres Renditepotenzial. Gerade bei Vorsorgeprodukten liegt ein langfristiger Anlagehorizont in der Natur der Sache. Die AKB bietet Ihnen mit dem Wertschriftensparen sowie dem Flexiblen Wertschriftensparen zwei Lösungen:

Mit dem Wertschriftensparen haben Sie die Möglichkeit, das ganze oder einen Teil des 2. und 3. Säule-Vermögens in BVG-konforme Wertschriften zu investieren. Mit unseren hauseigenen Portfoliofonds Vorsorge erhalten Sie eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtete Anlagelösung, in welche Sie schon ab geringen Summen investieren können.

Das Flexible Wertschriftensparen kann optimal und individuell auf die Bedürfnisse und Markterwartungen des Vorsorgenehmers zusammengestellt werden. Die AKB offeriert unseres Erachtens eine der flexibelsten Wertschriftenlösungen im Baukastenprinzip. Dies bedeutet, dass Sie aus 24 unterschiedlichen Fondsbausteinen Ihre ganz persönliche und individuelle Vorsorgelösung mit Wertschriften selbst zusammenstellen können – ganz nach Ihren Bedürfnissen und Finanzmarkterwartungen. So lassen sich zum Beispiel Obligationen komplett weglassen und Zinsänderungsrisiken vermeiden. Das Gleiche gilt für Fremdwährungen. Diese können Sie je nach Wunsch streichen oder ein entsprechendes Produkt auswählen, welches Fremdwährungen in Schweizer Franken (CHF) absichert. Ihr Portfolio lässt sich somit komplett in CHF aufsetzen.

Wenn Sie über eine besonders hohe Risikofähigkeit und Risikobereitschaft verfügen, steht Ihnen im Rahmen des flexiblen Wertschriftensparens die Option «erweiterte Anlagerichtlinien» zur Verfügung, eine Vorsorgelösung, welche Ihnen eine Aktienquote bis zu 75% erlaubt.

Einfach geht’s mit dem AKB Vorsorge-Coach

Bereits mit einem kleinen Vorsorgevermögen lässt sich in eine professionelle Anlagestrategie investieren. Besonders in der Vorsorge ist eine optimale Balance wichtig, um die langfristigen Vorsorgeziele zu erreichen. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen Sie dabei gerne. Für einen passenden Vorsorgevorschlag steht Ihnen unser AKB Vorsorge-Coach auf unserer Website https://vorsorge-coach.akb.ch rund um die Uhr zur Verfügung.