Krankenversorgung vor Ort mit dem Labor im Rucksack

Dieser Artikel wurde von der FHNW aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den Richtlinien für Paid Content.

Wer nicht mehr gut gehen kann, wird es schätzen: das mobile Rucksacklabor der FHNW. Vielleicht haben es Fachpersonen der Spitex künftig dabei, wenn sie ältere Menschen mit Gehstörungen zu Hause besuchen. «In der Schweiz gibt es mehrere Hunderttausend Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind», sagt Daniel Gygax von der Hochschule für Life Sciences FHNW. «Es ist wichtig, dass sie einfach und schnell an medizinische Versorgung kommen, ohne extra ihr Haus verlassen zu müssen.»

Deshalb hat der Biochemiker mit anderen Forschenden der FHNW und mit Schweizer Unternehmen ein Dienstleistungskonzept entwickelt, das eine personalisierte Rund-um-Versorgung bietet: vom Besuch der Pflegefachperson über den Arztkontakt online bis zur Labordiagnostik, Medikamentenbestellung und Therapie. Das Konzept ist eine Ergänzung zum klassischen Arztbesuch für den Fall, dass ein solcher nicht möglich sein sollte. Die ärztliche Konsultation bleibt ein zentraler Bestandteil.

Erstdiagnostik per Video-App

«Wenn sich eine Seniorin krank fühlt oder eine medizinische Kontrolle braucht, kommt die Pflegefachperson und informiert per Tablet einen Arzt», erklärt Gygax. «Dieser schaltet sich per Video-App zu und befragt die Patientin. Dann wird entschieden, welche Untersuchungen nötig sind und was gleich vor Ort gemacht werden kann.» Der Praxisbesuch entfällt, denn die gesamte Ausrüstung für die wichtige Erstdiagnostik passt in einen leichten Freizeitrucksack, den die Pflegefachperson zum Hausbesuch mitnimmt. Der Rucksack enthält neben einem Blutdruckgerät und einem digitalen Stethoskop verschiedene Schnelltests, um wichtige Blutparameter sofort zu bestimmen. Dazu gehören ein Schnelltest zur Diagnose von Infektionen, eine Analyse, um die Ursachen von Müdigkeit abzuklären, aber auch Tests von anderen Biomarkern.

Der Rucksack lässt sich mit weiteren Komponenten ergänzen, so etwa mit einem mobilen EKG oder Probenentnahmeröhrchen für Corona-Tests. Alle Befunde werden von der Pflegefachperson digital an den Arzt geschickt, der die Ergebnisse anschaut und ein Rezept ausstellt, das direkt an eine Apotheke weitergeleitet wird. Deren Personal kümmert sich darum, dass die Seniorin ihre Medikamente zeitnah erhält.