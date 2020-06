Interview mit Testo Industrial Services AG

WH: Die Testo Industrial Services AG ist ein Tochterunternehmen der Testo SE & Co. KgaA, einer der weltweit grössten Hersteller für transportable Messgeräte. Die Testo Industrial Services als Full-Service Dienstleister im Bereich der technischen Qualitätssicherung führt u.a. in seinen akkreditierten Laboren Kalibrierungen zur Überprüfung der Genauigkeit unterschiedlichster Messgeräte und

-verfahren durch. Wir unterstützen damit unsere Kunden bei der Einhaltung von Normen und Richtlinien und gewährleisten so bestmögliche Ergebnisse nach unserer Philosophie «mehr Service, mehr Sicherheit». Wir sind mit unseren verschiedenen Kalibrierlaboren unter anderem von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS bzw. dem Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS als höchste metrologische Überwachungsbehörde in der Schweiz zugelassen und akkreditiert.

Was war vor Corona?

2012 führten wir erstmals ein elektronisches Zeiterfassungssystem ein. Es war lokal installiert und reichte aus für die damals rund 20 Mitarbeitenden. Unterdessen sind wir ein Team von über 60 Leuten und wachsen weiterhin sehr stark. Das System stiess also bald einmal an seine Grenzen. Zu viele manuelle Schritte waren nötig, und die Mitarbeitenden hatten keinen direkten Zugriff zu ihren Zeitdaten wie z.B. die Soll-Stunden oder Ferienguthaben. Vor zwei Jahren, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen, trat Siaxma mit einer Produktwerbung auf den Plan. Wir waren von der Beratung und den Funktionalitäten des Systems überzeugt und beschlossen, dieses zu beschaffen.

Welche Funktionalitäten meinen Sie konkret?

Erstens die Cloud-Lösung. Aus Sicherheitsgründen wollten wir keine lokalen Software-Installationen auf unseren Servern. Da kam dieses Modell von Siaxma natürlich wie gerufen. Wir bezahlen zwar „Miete“, dafür benötigen wir weder personelle Ressourcen, noch Infrastruktur oder Updates. Zweitens die Kombination von Webterminal und mobilen Erfassungsmöglichkeiten, also die Handy-App für iOS und Android. Unsere externen Mitarbeitenden – Service-Ingenieure, Techniker und der Aussendienst – können ihre Zeit- und Leistungsdaten am Arbeitsplatz in Egg oder eben unterwegs erfassen und kontrollieren. Sie sind praktisch nur bei unseren Kunden und wenig im Büro und profitieren sehr von der mobilen Erfassungsmöglichkeit.