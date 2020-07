Gesundheit im Zeitalter der Digitalisierung

Dieser Artikel wurde vom Institut zur Förderung der Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den Richtlinien für Paid Content.

Unabhängig davon, wo wir uns örtlich und zeitlich befinden, Smartphone und Co. sind stets treue Begleiter. Neue Technologien werden in Höchstgeschwindigkeit entwickelt, das Leben in der Freizeit und Arbeit wird zunehmend digitaler und die einst festen Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben brechen immer weiter auf. Wie wirkt die digitale Welt auf uns? Wie passen wir uns in dieser von Technologie geprägten, modernen Welt des 21. Jahrhunderts an? Am Freitag sowie am Samstag werden Ihnen die Referierenden aus dem In- und Ausland diese Thematik näher bringen. Zum Abschluss eines fachlich relevanten Symposiums haben Sie am Samstagnachmittag die Gelegenheit, im Rahmen einer Podiumsdiskussion die vielfältigen Fragen zu erörtern, weiter zu vertiefen oder den Diskussionspartnern Fragen zu stellen. Neben dem Geschäftsleiter der EGK-Gesundheitskasse, Dr. Reto Flury, werden Dr. Alfred Gruber, Gründer und Inhaber von i-like Metaphysik, die Biochemikerin Dr. Michaela Dane und der Luzerner Schriftsteller Rolf Dobelli miteinander diskutieren. Moderiert wird das Podium von David Staudenmann.